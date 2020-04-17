Владимир Синяговский отметил работу волонтеров

/Общество/

Волонтерское движение ежегодно набирает обороты, людей готовых оказать содействие и помощь становится больше, а в сложившейся сегодня эпидемиологической ситуации в мире, это как нельзя кстати.

Сегодня, в связи с пандемией, многие жители оказались в сложной ситуации. Руководство страны принимает все необходимые меры, направленные на решение сложившейся ситуации, принимаются законы преследующие цель защитить граждан как социально, так и экономически.

Региональными и муниципальными властями формируются продуктовые наборы, предназначенные для нуждающихся в них. Так в Геленджике, по линии соцзащиты обеспечены такими наборами более 350 детей инвалидов, за счет местного бюджета сформированы и переданы более 600 наборов детям с ОВЗ.

В рамках созданных горячих линий, краевой и муниципальной, слабо защищенные категории граждан могут подать соответствующую заявку. В Геленджике таких заявок уже более 500 и все они отработаны, благодаря, в том числе, волонтерам. Более сотни добровольцев оказывают содействие в выполнении поступающих заявок.

«Мы должны быть вместе, тем более в сложившейся, трудной ситуации. Надо помогать тем, кто нуждается, изыскивать возможности. На федеральном уровне делается все возможное, но на местах, это более точечная работа. Здесь должны сложить свои усилия все и местные власти, и предприниматели, и жители. Особо хочу отметить работу волонтеров, это те люди, благодаря которым удается более оперативно и качественно оказывать помощь нуждающимся,» - прокомментировал депутат Госдумы Владимир Синяговский.