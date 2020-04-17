Южное межрегиональное управление Россельхознадзора проводит работу по выявлению фальсифицированной и потенциально небезопасной продукции

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Южное межрегиональное управление Россельхознадзора на постоянной основе проводится работа по выявлению в обороте потенциально опасных, в том числе фальсифицированных продуктов. В частности речь идет о молочной и мясной продукции, поступающей в торговые точки, сетевые магазины и муниципальные учреждения Республики Крым, Адыгеи, г. Севастополь, Краснодарского края.

С начала года государственными инспекторами ведомства в рамках контрольно- надзорной деятельности было отобрано 112 проб молочной и мясной продукции для исследования на фальсификат в бюджетных учреждениях, в торговых сетях, а так же у производителей продукции:

-в бюджетных учреждениях отобрано 58 проб, из них положительных-44;

в торговых сетях отобрано 37 проб, из них положительных- 8;

-у производителей продукции отобрано 27 проб, из них положительных -1

Для исследований отбирались следующие виды продукции: масло сливочное, молоко пастеризованное, кефир, ряженка, йогурт, творог, сметана, сыр, п/ф мясные замороженные, мясо птицы, колбасные изделия.

Лабораторные исследования проводились в ФГБУ "Краснодарская МВЛ" и филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым.

Лидером выявления фальсификации явилось масло сливочное и молоко пастеризованное. Как правило, так же часто фальсифицируют сыр, творог и готовые колбасные изделия.

По окончанию исследований проб молочной продукции на фальсификацию было выявлено не только наличие стеринов, но и наличие запрещенных противомикробных препаратов.

С начала года предприятиям-производителям, выпускающим некачественную и опасную продукцию, выданы предписания об отзыве декларации о соответствии. На сегодняшний день Южным межрегиональным управлением отозвано 27 деклараций. Должностные и юридические лица данных предприятий привлечены к административной ответственности по части 1 ст. 14.43 сумма штрафа составила 515 000 тысяч рублей, а по части 2 ст. 14.43 сумма штрафа составила 2 020 000 тысяч рублей

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/