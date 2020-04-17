Новый очаг бруцеллеза КРС зарегистрирован в Лабинском районе

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Южное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует о том, что в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» при проведении диагностических исследований крови, отобранной от крупного рогатого скота (далее-КРС) принадлежащего владельцу ЛПХ в ст. Отважная Лабинского района установлен диагноз - бруцеллез КРС.

В эпизоотическом очаге, приказом руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края установлены ограничительные мероприятия Управлением выдано «Требование о проведении противоэпизоотических и других мероприятий».

В настоящее время в очаге бруцеллеза проводятся мероприятия в соответствии с Ветеринарными Правилами ВП 13.3.1302-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 2 Бруцеллез», утвержденными Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Российской Федерации 18.06.1996.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/