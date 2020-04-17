Богатейшие российские бизнесмены потеряли $40 млрд

Парадоксы нового рейтинга Forbes.

Финансовые перипетии отечественной экономики сказались на состоянии самых богатых россиян. В обновленный рейтинг 200 самых состоятельных предпринимателей нашей страны, составляемый ежегодно журналом Forbes, вошло 15 новых имен, правда, совокупное состояние толстосумов России снизилось на $40 млрд — до $456 млрд. Эпидемию коронавируса винить в потерях отечественных миллиардеров не стоит. Их собственность, главным образом, представляет инвестиции в сырьевые активы, стоимость которых за прошедший год дешевела. В будущем за счет виртуальных биржевых операций толстосумы смогут оперативно возместить свой ущерб. Причем компенсацию они будут взимать с рядового населения, которому, судя по всему, как и прежде придется откладывать каждую копейку на «черный день».

Состав первой десятки российских миллиардеров, согласно Forbes, остался прежним. В рейтинге они всего лишь поменялись местами, а сбережения каждого из них не упали ниже $11 млрд. На позицию лидера вырвался владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, годом ранее занимавший 6-е место. «Серебро», как и год назад, досталось основному акционеру НЛМК Владимиру Лисину, а Леонид Михельсон, которому принадлежат крупнейшие пакеты СИБУРа и «Новатэка», скатился с первой на третью позицию. Главными новичками рейтинга стали создатели разработчика игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы, состояние каждого из которых было оценено в $3,1 млрд.

Впрочем, главная интрига списка — не в личных взлетах и провалах, а в общем «усыхании» состояний богатеев на $40 млрд. По словам руководителя аналитического департамента AMarket Артема Деева, главной причиной существенного сокращения совокупного состояния российских миллиардеров стал обвал цен на нефть и, как следствие, других сырьевых продуктов, служащих основой для персонального обогащения в нашей стране. Котировки «черного золота» за год снизились более чем вдвое, а, например, меди — на 25%. Кроме того, негативную роль сыграли продолжающиеся экономические разногласия США и Китая.

Потери сырьевого сектора отразились и на других, смежных отраслях, а пандемия коронавируса только усугубила ситуацию. Однако, подсчитывать ее последствия авторы рейтинга будут позже.

«Методика Forbes — оценка активов, которые находятся в собственности человека. Их нельзя сравнивать с реальным объемом финансовых средств или, к примеру. с количеством золотых слитков, — объясняет глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин. — Инвестиционные портфели потеряли свою привлекательность, упала в цене недвижимость, яхты. То есть, все, что ставило бизнесменов на ступеньку выше рядовых обывателей, дешевеет. Поэтому, их реальные потери окажутся значительно больше».

Между тем, серьезно волноваться за элиту отечественного бизнеса не стоит. По словам руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, рейтинг Forbes составляется, прежде всего, на основе биржевой капитализации долей в компаниях, которые принадлежат предпринимателям. «Это виртуальная сумма. Если олигарх решит продать пакет акций, то его реальная цена может значительно отличаться от биржевой. Поэтому, если кто-то из отечественных бизнесменов в нынешней ситуации решит избавиться от собственности, то за контроль над своим промышленным конгломератом он вполне может потребовать премию, скажем, в 25%. Так что падение рынков из-за коронавируса — это пока бумажные, виртуальные убытки», — предупреждает аналитик.

По его мнению, в III квартале должна начаться перезагрузка экономики, и к концу года нефть может вернуться к отметке в $50. «В связи с этим, у биржевых индексов существуют все предпосылки переписать установленные максимумы, поэтому за олигархов и стоимость их долей переживать не стоит. Единственное в чем они, возможно, потеряют, это дивиденды за 2020 год. Однако, не думаю, что потери будут катастрофическими. В свою очередь, рядовому населению, как всегда, придется выпутываться из общегосударственных проблем. Компании постараются переложить на них издержки по кризису. Поэтому простых людей ждут сокращения и урезание зарплат», — уверен Разуваев.