"Штрафы нарушителей самоизоляции должны пойти на помощь пострадавшим от кризиса"

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За 5 дней их уже собрано на 50 миллионов рублей.

Из-за коронавируса многие жители Москвы теряют работу. Или не теряют и продолжают работать, но им перестают начислять зарплаты. Или начисляют, но меньше, чем раньше. Поэтому им элементарно не хватает не жизнь.

Конечно, все понимают, что это не навсегда. Пандемия закончится, экономика начнет подниматься, они снова будут востребованы. Но когда это случится? Смогут ли они продержаться до лучших времен?

Ответа нет. Людям страшно.

Сейчас, пока еще остаются какие-то накопления, они не голодают. Но им очень тревожно. Они боятся, что не будет хватать на еду и придется побираться. Они не смогут платить за съемную квартиру и окажутся на улице.

Таким людям сейчас обязательно надо помочь.

Сделать это не сложно. Надо просто дать им деньги. Безвозмездно. Не очень большие, чтоб просто хватало на жизнь – еду, лекарства и коммуналку.

Где их взять?

У нас есть хороший резерв.

С 1 апреля в Москве введены штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Штрафы эти очень большие и они хорошо собираются. Как сказал вчера начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, всего за пять дней, начиная с прошлых выходных, полицейские в Москве составили 12 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции на общую сумму штрафов больше 50 млн. руб.

А за один только вчерашний день полиция отчиталась 2 тысячами протоколов - это еще примерно миллионов на десять. Огромные деньги.

Их и надо раздавать сейчас людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Все штрафы за нарушение режима должны идти на отдельный счет. Распоряжаться им может Департамент труда и занятости.

Сейчас потерявшие работу жители Москвы получают повышенное пособие по безработице 19,5 тыс.руб. Но, если они продолжают числиться нанятыми, никакого пособия им не положено. Равно как разорившимся индивидуальным предпринимателям, самозанятым, а также студентам, пенсионерам и людям свободных профессий, лишившимся подработок, которые их кормили.

Между такими людьми и надо распределять все собранные штрафы. Это будет справедливо и по-человечески правильно.

А оштрафованные москвичи будут знать, куда их деньги пошли. И им будет не так обидно.

Потому что когда тебе приходит платежка на 15 тысяч рублей за то, что ты отошел от дома на триста метров и на школьном дворе подтягивался на турнике, хочется взвыть.

Но если ты знаешь, что твои 15 тысяч спасут кого-то от нищеты, и он не пойдет воровать в магазинах продукты и вскрывать квартиры, пережить их потерю все-таки как-то легче. Тоже очень обидно, конечно. Но не настолько, чтоб взвыть.

Источник: Московский Комсомолец