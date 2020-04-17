Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

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Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле – июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей.

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Обеспечить новые меры поддержки населения в условиях эпидемии коронавируса поручил Президент России Владимир Путин.

На социальные выплаты безработным в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления Правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.