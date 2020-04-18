В Новороссийске полицейские, казачество и волонтеры обеспечат общественный порядок в период празднования Пасхи Христовой

/Общество/

Сотрудники полиции призывают граждан отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности.

В целях обеспечения охраны общественного правопорядка и безопасности в период проведения религиозного праздника Управлением МВД России по городу Новороссийску принят комплекс организационных и оперативно- профилактических мер.

Прилегающие к храмам и соборам территории будут обследованы с применением технических средств и служебных собак, после чего взяты под охрану сотрудниками органов внутренних дел.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности планируется задействовать свыше 100 сотрудников полиции, порядка 60 казаков, более 50 представителей народных дружин.

Сотрудники полиции обращаются к жителям города с просьбой отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности по обеспечению общественного порядка во время празднования Пасхи.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/