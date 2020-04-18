Незаконное рыболовство в Новороссийске

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Сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе проведения совместных с органами внутренних дел контрольно-проверочных мероприятий в городе Новороссийске выявлено 5 местных жителей, осуществлявших любительское рыболовство запрещённым способом - путем протягивания в воде крюка без приманок и наживок для зацепа рыбы (т.н. «багрение»).

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с п. 49.1 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1, при любительском рыболовстве запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов способом багрения. С учетом того, что указанными гражданами водных биологических ресурсов добыто не было, в отношении них за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, составлены административные материалы по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ.

Следует отметить, что в прошедшем периоде 2020 года на участке (в зоне) ответственности Пограничного управления выявлено 128 нарушений Правил рыболовства в регионе, в естественную среду обитания выпущено около 8 000 особей водных биологических ресурсов, в том числе рыб ценных и особо ценных пород. Предотвращенный ущерб превысил 9 000 000 рублей.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.