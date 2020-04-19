Общественный совет при Управлении МВД России по городу Новороссийску оказал адресную помощь горожанам

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Общественник и новороссийские полицейские вручили продуктовые наборы семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Заместитель Председателя Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску, член греческого национального общества Анатолий Гуров, оказал продуктовую помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Совместно с полицейскими общественник навестил многодетные семьи, одиноко проживающих жителей преклонного возраста в пригороде Новороссийска. С каждым продуктовым набором Анатолий Георгиевич передал для верующих пасхи, освященные настоятелем Храма Спиридона Тримифунтского Отцом Игорем.

«Благотворительная помощь нами оказывается не в первый раз. Мы всегда готовы помочь людям. Сегодня в непростой ситуации оказались многие семьи, поэтому было принято решение в преддверии Светлого Христова Воскресения, навестить и поддержать жителей нашего района, и эта помощь будет»,— отметил Анатолий Георгиевич.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/