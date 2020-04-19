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Изменения в перечене пострадавших от коронавируса отраслей

Внесены изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции.

В раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась деятельность музеев и зоопарков.

Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.

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Категория: Новости / Общество

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