Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег

Коронакризис подорвет солидарную систему.

Пенсионная система России из-за коронакризиса может потерять 1,6 трлн рублей, подсчитали специалисты Высшей школы экономики. Это произойдет в случае реализации негативного сценария развития событий, в котором на фоне безработицы и сокращения зарплат, на 30% снизятся поступления от пенсионных страховых отчислений. И без того дефицитный Пенсионный фонд России (ПФР) не обойдется без трансфертов из бюджета, который в свою очередь сейчас опустошает борьба с пандемией. Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.

В прошлом году ПФР получил 5,4 трлн рублей в виде страховых взносов за работников. Ныне эта цифра недостижима. Пандемия подорвет рынок труда. По оценкам экспертов, работы могут лишиться 10-15 млн человек. Однако увольнения – не единственный удар для внебюджетных фондов. Фонд оплаты труда, из которого отчисляется определенный процент на страховые взносы, уменьшится, если работодатели урежут зарплаты или перейдут в тень.

Директор научно-исследовательского финансового института при Минфине Владимир Назаров, которого называют автором пенсионной реформы, сообщал, что потери пенсионной системы компенсируются из федерального бюджета. Если в казне денег не хватит, то бюджетный кодекс позволяет поддержать пенсионную систему из Фонда национального благосостояния.

Собственно, повышение пенсионного возраста должно было принести пенсионной системе дивиденды в виде отчислений от оставшихся работать предпенсионеров. Их запретили увольнять необоснованно, но сокращение штата или закрытие компании считается уважительной причиной. «Сейчас работники, которые могли бы уйти на пенсию, не будут востребованы на рынке труда. Они рискуют остаться без источников доходов, что грозит дополнительным усилением социального напряжения, - предупреждает директор ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, - Поэтому лучшей антикризисной мерой сейчас была бы отмена пенсионной реформы. Экономии от нее немного, а деньги в казне пока есть».

Пенсионная реформа не пойдет вспять, считает доктор экономических наук из НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. «Экономия все-таки есть. Например, с тех, кому выход на пенсию отсрочили на полгода, при пенсии, допустим, 20 тыс рублей, ПФР сэкономил 120 тыс рублей. Отмена пенсионной реформы только усугубит дефицит фонда», - отметил он.

Сейчас пенсии действующим пенсионерам выплачиваются из пенсионных взносов от работающих граждан, что называется солидарной пенсионной системой. Если страховых отчислений не хватит, Пенсионный фонд получит трансферт из бюджета. Пока эксперты не дают оценок, сколько именно средств понадобится выделить из бюджета для пенсионной системы: это будет видно по мере развития пандемии. Однако понятно, что бюджет не резиновый. «Если будет совсем тяжело, думаю, государство реструктуризирует расходы бюджета за счет сокращения финансирования нацпроектов, - предположил Сергей Смирнов, - Вероятно, власти сделают выбор в пользу приоритетных направлений или краткосрочных проектов, которые дадут результат в ближайшей перспективе. Например, выплаты пенсий инвалидам – это приоритет и неукоснительное обязательство, а отложить на потом можно развитие городской среды или замену бордюров».