Депутат оценил результаты нового интегрального рейтинга КПДГД-9

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В понедельник 13 апреля известные российские политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев провели презентацию девятого Интегрального рейтинга эффективности работы депутатов Госдумы VII созыва.

Новый рейтинг был представлен в режиме онлайн на пресс-конференции в ТАСС. Как и прошлые исследования результаты были сформированы на основании четырёх оценочных категорий – мнения экспертов, народного голосования, индекса активности депутата в парламенте и аналитических отчётов «Медиалогии» - российской компании автоматического мониторинга СМИ и социальных сетей в режиме реального времени.

Наиболее эффективными депутатами Госдумы признаны Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Вячеслав Никонов, Ярослав Нилов, Валентина Терешкова, Валерий Гартунг, Андрей Исаев, Петр Толстой, Ирина Яровая и Юрий Афонин. Анализ показывает, что лидерами рейтинга стали те депутаты Госдумы, кто активно работал в подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Их активная позиция при обсуждении этих вопросов позволила им чаще фигурировать в СМИ и соответственно подняться в рейтинге. Особо отмечались две категории депутатов: лидеры роста и лидеры падения. Первые деятельно участвуют в реализации поручений Президента, выполнении национальных проектов, регулярно встречаются с избирателями на местах, решают проблемы, возникающие в связи с сегодняшней непростой ситуацией в стране. Вторые, предпочли тактику выжидания и самоустранились от решения актуальных социально-экономических задач, что привело к падению их позиции в интегральном рейтинге.

- Подобного рода исследования дают нам возможность почувствовать, как общество оценивает деятельность парламента в целом, и каждого депутата в отдельности - считает один из «лидеров роста» депутат Государственной Думы от Краснодарского края Владимир Синяговский. – Данный рейтинг в целом позволяет почувствовать «обратную связь», и главное стимулирует нас на более ответственное отношение к работе. Помогает мне и моим коллегам формировать ясную, активную гражданскую позицию и главное подтверждать её ежедневными конкретными делами. Мы выполняем поручения Президента направленные на социальное благосостояние народа. Оценку нам дает наш избиратель. Ему дана возможность оценить деятельность народного избранника путем голосования на сайте Депутат.клуб.

От редакции: Владимир Синяговский в в рейтинге эффективности работы парламентариев в апреле 2020 года вошел в первую сотню, став 55-м из 450 депутатов Государственной Думы России.