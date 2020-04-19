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Владимир Синяговский: Пусть в эти светлые дни ваши сердца будут наполнены теплотой и любовью...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам с великим православным праздником - Святой Пасхой!

"Дорогие земляки! С теплотой и большой радостью поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Великий праздник Пасхи объединяет миллионы людей, наполняет нас всех теплом и радостью. Свет долгожданного праздника приходит в наши храмы и дома, и, что гораздо важнее, проникает в сердца людей, напоминая нам о главных жизненных ценностях: любви, милосердии, сострадании.
Пасхальная радость формирует нравственные устои общества, дружеские отношения между людьми разных убеждений и политических взглядов. В наше непростое время, этот день несёт надежды на перемены к лучшему, укрепляет стремление к созиданию, справедливости и светлому будущему.
Пусть в эти светлые дни ваши сердца будут наполнены теплотой и любовью. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия! Мира и добра! Христос Воскресе!"

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Категория: Новости / Общество

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