На шее населения начала затягиваться долговая петля

/Общество/

Кредитные каникулы нужно ввести законодательно для всех заемщиков страны.

Коронакризис позволил быстро наглядно высветить те слабые места, которые накопились к весне 2020-го у российской экономики. Одно из них - аномальная закредитованность населения, с которой страна вступила в эпоху коронавируса. По разным оценкам, с займами на руках - либо от банков, либо от микрокредитных организаций - пандемию встретили от 30 до 50 миллионов россиян: фактически, каждая третья, если не каждая вторая семья.

Дальше – режим самоизоляции, который для многих или уже обернулся, или еще обернется заметным сокращением (а то и обнулением) зарплаты и дохода. А платежи по кредитам, между тем, никто не отменял. Но та долговая нагрузка, которую семьи худо-бедно тянули в «мирное» время, в условиях пандемии многим оказалась не по силам. Что и продемонстрировали свежие данные Национального бюро кредитных историй. Согласно им, в марте по сравнению с февралем доля просрочки в 30 дней и более выросла с 19,9% до 22,5%, 90 дней и более - с 19,5% до 21,6%. По кредитным картам и автокредитам за тот же период доля просрочки также увеличилась - чуть более, чем на 1 процентный пункт (п.п.).

Если динамика ухудшения за март на 1-3 п.п. вас не слишком впечатлила, то вы не правы. Напомним, что режим самоизоляции и прочие сопутствующие ограничения были включены лишь в последнюю неделю марта. То есть, фактически вся месячная просрочка пришлась на 7-8 последних дней месяца. А до этого люди не просто спокойно ходили в банки за кредитами, а демонстрировали просто-таки ажиотажный спрос на заемные деньги. В марте выдачи кредитов наличными подскочили на 25% по сравнению с февралем, подсчитали аналитики: банки одобрили заявки на 491 млрд руб, выдав 1,45 млн новых кредитов физическим лицам.

Видимо, имеющие немалый горький опыт предыдущих кризисов, россияне торопились обзавестись хотя бы заемными деньгами, чтобы иметь хоть какие-то средства на жизнь в ближайшие месяцы. Одна беда: по кредитам, взятым в марте, уже в апреле надо делать платежи – если не хочешь навсегда испортить свою кредитную историю и нарваться на штрафные санкции от банка. И, судя по всему, по итогам апреля мы увидим рост просрочки уже не на 1-3 п.п., а на порядок больше.

Например, роста просроченной задолженности на 10% ожидает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. В два раза большую динамику просрочки (20%) прогнозирует председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «В целом почти 60% российских заемщиков уязвимы. Большинство из них, а это десятки миллионов граждан, едва ли выполнит свои обязательства перед банками», - сказал он «МК».

А как же тогда кредитные каникулы? – спросит осведомленный читатель. Ведь власти как раз и приняли соответствующий закон, чтобы облегчить жизнь пострадавшим от кризиса заемщикам, дав им шестимесячную паузу на выплаты. Проблема в том, что закон этот оказался - для избранных: слишком уж много условий должно совпасть, чтобы банк пошел навстречу человеку и предоставил эти самые каникулы. Например, официально его доходы должны упасть на 30%. А если, скажем, они упали «всего» на 25%, то изволь платить долги в полном объеме. Плюс размер займа, по которому можно просить отсрочку, ограничен «сверху». По потребкредитам, допустим, это 250 тыс рублей. А если в свое время ты оформил кредит на 260 тысяч – извини, никаких поблажек тебе не положено…

В общем, по данным ЦБ на 15 апреля, за реструктуризацией в банки обратилось 585 тысяч физических лиц, число удовлетворенных заявок за предыдущую неделю выросло с 14% до 44%. Но даже пара сотен тысяч поставленных на каникулы кредитов в стране, где, как минимум, треть населения закредитовано – это просто капля в море.

Между тем, есть простое, изящное и популярное решение долговой проблемы. Власти могли бы предоставить каникулы по кредитным выплатам всем без исключения заемщикам – даже не на 6 месяцев, а на тот срок, что длится режим обязательной самоизоляции- может быть, это будет всего полтора-два месяца. С банками за это время ничего не случится: власти уже позаботились о том, чтобы вкачать в них триллионную наличность. Миллионам же граждан, подавляющее большинство из которых – ответственные заемщики и аккуратные плательщики - такое решение позволит, по крайней мере, выдохнуть. Вместо того, чтобы судорожно собирать тающие рубли для очередного платежа банку, у них появится законный шанс использовать их на неотложные семейные нужды: еду, лекарства…

Людям и так сейчас нелегко. Преступно в разгар пандемии коронавируса затягивать у них на шее еще и долговую петлю.

Источник: Московский Комсомолец