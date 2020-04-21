Как производители сэкономят на россиянах?

/Общество/

Подорожание социально значимых продуктов сдержат за счет дешевых ингредиентов.

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что дефицит гречки нам не грозит. Запасов предостаточно: еще не успели съесть порядка 240 тыс тонн крупы. Цены на продукт могут и вовсе упасть. Мартовский потребительский ажиотаж спал и производителям теперь бессмысленно задирать стоимость: люди закупились впрок и не станут больше тратиться на «золотое» зерно. Между тем, работать себе в убыток аграрии не станут, говорят эксперты. Чтобы отбить производственные издержки они, например, уменьшат объем выпускаемого товара и за 50 рублей будут продавать уже не кило гречки, а всего 850 грамм, а уже привычный россиянам «девяток» яиц станет «восьмеркой».

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заверил, что дефицита гречневой крупы быть не может, потому что запасов предостаточно. Фактически он в очередной раз подтвердил, что цены выросли не из-за реального дефицита продукта, а из-за ажиотажного спроса на фоне пандемии.

Исходя из этого Злочевский делает вывод, что цены на крупу пойдут вниз: еще долго россияне будут есть ту гречку, которой запаслись в марте. Однако статистика этот оптимизм не подтверждает: пока Росстат продолжает фиксировать ее подорожание. С 7 по 13 апреля было отмечено увеличение стоимости крупы в среднем на 2,8%, а в некоторых регионах — на 5% и более. Очевидно, волна ажиотажного спроса продолжает захватывать новые уголки России.

При этом к концу лета появится новый урожай зерновых. По оценкам Злочевского, получится собрать в районе 130 млн тонн. Это станет еще одним фактором, сдерживающим рост цен на крупу.

Однако, в нынешних реалиях даже отличный урожай может не спасти от массового подорожания продуктов, отмечают эксперты. «В целом продуктовая инфляция по итогу года может оказаться высокой. После резкого повышения цен на некоторые категории продуктов в конце марта-начале апреля, они вряд ли вернутся к докризисным значениям, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Падение доходов населения приведет к тому, что значительную часть средств людям придется отдавать только на еду. Остальные расходы резко сократятся».

У потребителей в массе своей нет денег и производители знают об этом. Данный факт будет сдерживать аппетиты импортеров, поставщиков и ритейлеров. Но сколько аграрии смогут работать себе в убыток и сдерживать подорожание товара? По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, вряд ли в ближайшее время мы увидим рост цен на социально значимые продукты питания. «Чтобы уменьшить издержки, производители пожертвуют качеством своего товара. Дорогостоящие компоненты заменят на дешевые аналоги, — предупреждает он. — Другой способ экономии — уменьшение массы товара в упаковке, как уже было с «девятком» яиц. Если компания продавала 1 кг крупы за 50 рублей, то станет отдавать за ту же сумму, только уже, к примеру, 850 гр.»

Эксперты убеждены, что дальнейшее развитие ситуации на рынке продовольствия будет в корне зависеть от мер социальной поддержки населения. Если финансовая помощь дойдет до большинства малоимущих и до тех, чьи доходы резко сократились по причине пандемии, то потребительский спрос сохранится. Однако если кризис продолжится, а господдержку получит незначительно число граждан, экономические последствия для сельского хозяйства будут весьма серьезными и следующей жертвой коронавирусного коллапса станет именно агропромышленный комплекс и все производства продуктов питания.

«Последние деньги население отнесло в торговые центры еще в марте. Если не восполнить финансовые запасы средний чек в магазинах, а также объем покупаемой продукции резко упадет, так как люди перейдут в режим тотальной экономии абсолютно на всем», — подытожил Янин.

Источник: Московский Комсомолец