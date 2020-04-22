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Мишустина попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельхозпредприятий и производителей продуктов и напитков попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Они написали коллективное письмо в адрес главы российского правительства, пишут "Ведомости".

Соответствующее решение, говорится в обращении, позволит поддержать доходность поставщиков, которая находится под угрозой из-за увеличения расходов на фоне кризиса в отечественной экономике.

В обычных условиях торговые сети привлекают покупателей с помощью промоакций. Такие скидки дают возможность вывести на рынок новые продукты и поддержать спрос в условиях низкой покупательной способности, но сейчас их активное использование нанесет серьезный ущерб участникам рынка.

По информации издания, свое участие в письме подтвердили Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов и Союзроссахар.

Ранее исследовательская компания Neilsen пришла к заключению, что в последние годы доля акционных продаж в Российской Федерации неизменно увеличивается. В частности, в 2019 году она выросла на 3% до 56% в натуральном выражении.

Источник: Московский Комсомолец