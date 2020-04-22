В ЛДПР поддержали ужесточение наказания за преступления против пенсионеров

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В отношении социально незащищенных граждан, в том числе в отношении лиц старшего поколения надо принимать дополнительные меры защиты.

Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В России могут ужесточить наказание за преступления против пенсионеров. С такой инициативой выступила зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Ярослав Нилов отметил, что в ЛДПР поддерживают эту инициативу и ранее от фракции уже выдвигали на рассмотрение Верховного суда подобный законопроект.

"Как показывает практика, в условиях пандемии мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда процветает так называемое социальное мошенничество, и социально уязвимые группы граждан подвергаются риску. Это касается не только краж, но и нанесения побоев, телесных повреждений. Наших граждан надо защищать. У нас есть квалифицирующие признаки в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, в отношении инвалидов. Необходимо предусмотреть дополнительные квалифицирующие признаки и в отношении лиц пенсионного возраста, граждан старшего поколения. Доверчивые пенсионеры получают, например, звонок по телефону или смс с предложением срочно передать определенную сумму, потому что родной человек попал в аварию и ему грозит уголовное преследование. Не вдаваясь в подробности, чаще всего люди отдают деньги. Поэтому эту группу граждан необходимо дополнительно защищать", – считает Ярослав Нилов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/