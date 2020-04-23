В Краснодаре благодаря принятым прокуратурой мерам в 5 многоквартирных домах по улицам Циолковского и Можайского восстановлено горячее водоснабжение

/Общество/

Прокуратура Прикубанского административного округа г. Краснодара в ходе рассмотрения обращений граждан установила факт незаконного ограничения ресурсоснабжающей организацией тепловой энергии на котельную, обеспечивающую подачу горячей воды собственникам 5 многоквартирных домов.

Проверка показала, что указанное ограничение произведено в нарушение требований закона, поскольку большинство жителей домов являются добросовестными плательщиками коммунальной услуги.

С целью устранения нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства прокуратура округа внесла представления в адрес организации, поставляющей ресурс, и собственника котельной.

Однако каких-либо мер организацией не принято, в связи с чем прокурор округа направил в суд исковое заявление с обеспечительными мерами о запрете ограничивать поставку теплоносителя до рассмотрения судебного спора.

Благодаря принятым мерам реагирования в настоящее время горячее водоснабжение восстановлено.

Кроме того, вопрос правомерности действий собственника котельной, в связи с чем образовалась значительная задолженность за поставленный энергоресурс является предметом доследственной проверки в ОЭБиПК УМВД России по городу Краснодару.

Результаты принятия окончательного процессуального решения находятся на контроле прокуратуры города.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/