В Краснодаре благодаря принятым прокуратурой мерам в 5 многоквартирных домах по улицам Циолковского и Можайского восстановлено горячее водоснабжение
Прокуратура Прикубанского административного округа г. Краснодара в ходе рассмотрения обращений граждан установила факт незаконного ограничения ресурсоснабжающей организацией тепловой энергии на котельную, обеспечивающую подачу горячей воды собственникам 5 многоквартирных домов.
Проверка показала, что указанное ограничение произведено в нарушение требований закона, поскольку большинство жителей домов являются добросовестными плательщиками коммунальной услуги.
С целью устранения нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства прокуратура округа внесла представления в адрес организации, поставляющей ресурс, и собственника котельной.
Однако каких-либо мер организацией не принято, в связи с чем прокурор округа направил в суд исковое заявление с обеспечительными мерами о запрете ограничивать поставку теплоносителя до рассмотрения судебного спора.
Благодаря принятым мерам реагирования в настоящее время горячее водоснабжение восстановлено.
Кроме того, вопрос правомерности действий собственника котельной, в связи с чем образовалась значительная задолженность за поставленный энергоресурс является предметом доследственной проверки в ОЭБиПК УМВД России по городу Краснодару.
Результаты принятия окончательного процессуального решения находятся на контроле прокуратуры города.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/