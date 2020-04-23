Изменения Налогового кодекса

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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года и одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года.

Справка Государственно-правового управления:

Федеральным законом освобождаются от обложения налогом на доходы физического лица денежные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения данной инфекцией.

Кроме того, Федеральным законом в перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, и в перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, включаются доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, включёнными по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Федеральным законом к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, предлагается отнести расходы налогоплательщика на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также расходы налогоплательщика на приобретение медицинских изделий для диагностики (лечения) данной инфекции по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации.

Федеральным законом налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль организаций в течение отчётного (налогового) периода, предоставляется право перейти до окончания указанного налогового периода на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

Источник: Управления пресс-службы и информации Президента России