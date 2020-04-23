В администрации горокруга опровергли информацию о том, что Минеральные Воды закрывают на карантин

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В соцсетях и мессенджерах появились аудиосообщения о том, что 24 апреля перекроют въезды и выезды из города, а гражданам запретят ходить даже в ближайший магазин за продуктами.

Эта информация не соответствует действительности, заявили в администрации Минераловодского городского округа Ставрополья.

В муниципалитете действует режим самоизоляции, перемещаться по улицам можно по спецпропускам, а без пропуска можно сходить в ближайший к дому продуктовый магазин, за зоотоварами, аптеку, обратиться за экстренной помощью в медучреждение, выгулять домашние животное.

"В настоящее время ведется поиск авторов этих аудиороликов. Они понесут ответственность в соответствии с российским законодательством", - добавили в пресс-службе администрации горокруга.