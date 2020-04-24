Банк ДОМ.РФ снижает ставку по льготной ипотеке до 6,1%

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Банк ДОМ.РФ снижает процентную ставку по льготной ипотеке в рамках программы, запущенной по поручению Президента РФ, на 0,4 п.п. — оформить жилищный кредит на этапе строительства можно по ставке от 6,1%. Минимальная ставка — 6,1% — доступна для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ.

Заказать справку можно через сотрудника банка – это избавит от необходимости собирать трудовую книжку, справку 2-НДФЛ и другие документы, предоставляемые в целях подтверждения занятости и дохода.

«Мы понимаем важность льготной ипотечной программы и готовы приложить все усилия для того, чтобы сделать ее доступнее. Мы находимся в постоянном взаимодействии с застройщиками, партнерами и другими участниками рынка и уверены, что совместными усилиями сможем обеспечить возможность улучшения жилищных условий для максимально широкого круга населения», – прокомментировал Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Банк ДОМ.РФ начал выдавать льготную ипотеку одним из первых среди российских банков в соответствии с поручением Президента РФ, отданным 16 апреля в рамках совещания с членами Правительства РФ и представителями строительной отрасли. По состоянию на 23 апреля по программе принято около 1000 заявок от потенциальных заемщиков на сумму 2,8 миллиарда рублей. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей.

Ипотека по льготным условиям оформляется на покупку квартиры на этапе строительства в доме, включенном в список аккредитованных банком объектов. Получить ее можно до 1 ноября 2020 года, низкая ставка действует в течение всего срока кредита – до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 млн рублей – в других регионах России. Первоначальный взнос – от 20%.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ», «АЗС» и онлайн-покупки.

Источник: Пресс-Служба ДОМ.РФ