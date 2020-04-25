Не посещайте прибрежные территории!

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Транспортные полицейские Новороссийска по громкой связи призывают граждан отказаться от посещения прибрежных территорий.

На территории морского вокзала Новороссийск сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте посредством громкой связи убедительно просят граждан отказаться от посещения водных объектов и прибрежной территории во время режима самоизоляции. Таким образом, полицейские напоминают жителям и гостям города-героя о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

«Соблюдайте самоизоляцию по месту жительства, а также всех лиц, проживающих с вами! Относитесь бережно и ответственно к своему здоровью» - такие слова ежедневно звучат из громкоговорителя. Также на причалах организовано ежесуточное дежурство нарядов из числа сотрудников транспортной полиции.

Информирование граждан будет организовано и в выходные праздничные майские дни в местах возможного пребывания граждан, с целью отдыха в непосредственной близости к водной глади.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте