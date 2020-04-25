Артисты ансамбля песни и пляски исполнили концерт для жителей ростовского двора

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Вокальная группа ансамбля песни и пляски Южного военного округа исполнила песни военных лет для жителей одного из дворов Ростова-на-Дону.

Небольшая концертная программа не оставила равнодушными десятки жильцов старого дома в центре донской столицы. При исполнении песни «От героев былых времен» в окнах горожан появились портреты погибших ветеранов Великой Отечественной войны, приготовленные для шествия в «Бессмертном полку». Также для ростовчан военные артисты исполнили известные композиции «Едут по Берлину наши казаки», «Улица Садовая, скамеечка кленовая», «Майский вальс», а завершили свое короткое выступление «Днем Победы».

«Обязательно в этом году еще будут настоящие большие концерты, Парад Победы, будет возможность выйти на улицы и отпраздновать этот Великий Праздник – День Победы», – обратился к жильцам начальник ансамбля – художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Марченко.

Подобные концерты во дворах донской столицы военные артисты планируют проводить регулярно, в том числе их выступления будут адресованы к главным героям предстоящего праздника – ветеранам Великой Отечественной войны.

Источник: http://mil.ru