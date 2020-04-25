Изменения, касающиеся электронной формы договоров страхования

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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года и одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вносятся изменения, в соответствии с которыми страховым посредникам (страховым агентам и страховым брокерам) предоставляется возможность участвовать в заключении и исполнении договоров страхования в виде электронного документа. В этих целях устанавливаются порядок взаимодействия между страхователями и страховыми посредниками, требования, при соблюдении которых агенты и брокеры вправе участвовать в электронном документообороте, а также уточняется порядок обмена информацией между участниками страховых правоотношений в электронной форме.

Федеральным законом также вносятся изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которыми любому лицу, на которое распространяется действие моратория на возбуждение дел о банкротстве, предоставляется право заявить об отказе от применения моратория путём внесения сведений об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Источник: интернет-департамент Управления пресс-службы и информации Президента России