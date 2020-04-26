Пограничная служба информирует...

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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает о действиях пользователей при прилове в орудия лова запрещенных для добычи видов водных биоресурсов.

При осуществлении промышленного рыболовства в орудия лова могут случайно и непреднамеренно прилавливаться запрещенные к добыче виды водных биоресурсов. Как правило, это особо ценные и ценные виды водных биоресурсов, в отношении которых установлен постоянный запрет добычи, или редкие и исчезающие виды водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или в Красную книгу Краснодарского края, в отношении которых также установлен постоянный запрет добычи.

Запретными для добычи (вылова) видами водных биоресурсов также являются морские млекопитающие, осетровые виды рыб, черноморский лосось, шемая черноморско-азовская, вырезуб, угорь речной, морской петух, светлый горбыль.

Безвозвратное изъятие из среды обитания запрещенных к добыче видов водных биоресурсов Правилами рыболовства запрещено. В соответствии с требованиями пункта 13.4.4 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 9 января 2020 года № 1, в случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов они должны с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния (даже при наличии ран, повреждений или нежизнеспособные), выпускаться в естественную среду обитания.

Статьей 258.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам занесенную в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.

Источник: http://ps.fsb.ru/