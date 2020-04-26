Бетоном по ямам и бездорожью.

/Общество/

Депутат Георгий Середин вместе с администрацией Приморского района ведут работу по обращениям граждан.

Несмотря на пандемию, в районе дома 169 по ул. Видова выполнили работы по бетонированию прохода. Раньше там после дождей всегда стояла вода. Теперь людям больше не придется месить грязь.

Кроме этого, закончены работы по бетонированию участка дороги в районе дома 220 на той же улице. Здесь всё было плохо: грязь, лужи, камни, неровности. Наконец-то все неприятности позади.

А по ул. Спортивной с переходом на ул. Видова забетонировали не только проезжую часть, но и проложили тротуар. Теперь 25-ый округ стал ещё на один участок благоустроенней и безопасней.