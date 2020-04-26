Собчак рассказала о покупке доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.

Журналистка рассказала, что заинтересовалась рыбо- и крабодобывающей отраслями в 2016 году, когда сотрудники рыбкомбината на острове Шикотан пожаловались на условия труда в ходе «Прямой линии». Собчак отметила, что губернатор Сахалинской области в то время Олег Кожемяко получил бизнесмену Олегу Кану разобраться с проблемами комбината. Предприниматель «поставил на ноги» комбинат с помощью фонда «Родные острова», пишет РБК.

По словам Собчак, она стала общаться с Каном на почве благотворительности. Затем, когда ей предложил войти с ним в бизнес по добыче крабов на Дальнем Востоке Игорь Соглаев (бывший вице-президент «Роснефти»), помогавший журналистке ранее с ее инвестициями, она сразу согласилась. Тем более этот бизнес когда-то был основан Олегом Каном, добавила ведущая.

Собчак не назвала сумму своего «участия», но сказала, что цена покупки была значительной. По ее словам, она является финансовым инвестором в проекте, а Соглаев занимается стратегическим управлением.