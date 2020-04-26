Что не так с кредитными каникулами?

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Анна Бодрова рассказала, почему отсрочка по долгам не пользуется спросом.

Российские банки по состоянию на 22 апреля получили 170,1 тысячи обращений о предоставлении кредитных каникул. Удовлетворено 78,2 тысячи или 55,5% от всех рассмотренных, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Эти цифры, на фоне общего объема отечественного рынка кредитования, – капля в море: в 2019 году одних только потребительских займов банки выдали 19,45 млн единиц, ипотечных – 1,27 млн. Между тем, объявленный властями режим кредитных каникул призван охватить как можно большее число заемщиков. Речь идет о лицах, которых пандемия коронавируса загнала в финансовый тупик: с одной стороны, они отягощены долговыми обязательствами, с другой - не способны их выполнять из-за драматического падения доходов.

Кредитные каникулы – это отсрочка ежемесячных выплат долга либо уменьшение платежей на период не более 6 месяцев. В соответствии с федеральным законом 106-ФЗ от 3 апреля 2020 года, подать заявку можно до 30 сентября 2020 года. По одному кредитному договору отсрочка предоставляется только один раз. Кредитные каникулы задуманы, как инструмент социальной защиты, позволяющий должникам, чьи доходы резко упали, пережить пандемический кризис без больших потерь. Но пока заемщики явно не спешат им воспользоваться: по данным НБКИ, по потребкредитам банки получили лишь 56,8 тысячи заявок от физлиц, по кредитным картам – 47,6 тысячи, по ипотечным кредитам – 26,9 тысячи, по автокредитам – 13,7 тысячи. Это очень-очень мало.

Между тем, проблема отсрочек платежей по кредитам, резко обострившаяся за последний месяц, действительно волнует людей. В чем мы убедились на днях, когда в «МК» прошла онлайн-конференция со старшим аналитиком ИАЦ «Альпари» Анной БОДРОВОЙ. Из вопросов наших читателей и ответов специалиста, становится понятно, почему механизм кредитных каникул срабатывает не для всех и не всегда.

-Действительно ли за время кредитных каникул проценты набегают за всю отсрочку и их все равно придется потом платить банку. Насколько выгодна тогда эта процедура, стоит ли вообще игра свеч?

-Ну, она точно не бесплатная. Да, все платежи замораживаются, но проценты «капать» продолжают, и выплатить вы обязаны в любом случае, сроки уплаты зависят от типа кредита. Если это кредитная карта, то проценты платятся равными долями в течение 24 месяцев после завершения льготного периода. Если это потребительский или ипотечный кредит, то проценты выплатить придется после того, как будет погашен основной долг. Напомню, что согласно нормативам ЦБ, право на кредитные каникулы имеют те, у кого доходы упали более чем на 30%.

-Как быть, если накануне кризиса человек уволился из одной организации, а другая контора, в которую его брали на работу, объявила впоследствии простой? При этом он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), а значит, не может встать на биржу труда. Кроме того, ему надо выплачивать кредит и аренду за съемную квартиру, а деньги заканчиваются. Как обосновать просьбу о кредитных каникулах, не вызвав у банка подозрение?

-Можно попробовать решить вопрос в индивидуальном порядке с менеджерами банка. Ситуация крайне непростая, и если получится доказать, что деятельность ИП не приносит дохода, банк может пойти навстречу. Необходимо урезать все траты до минимума, включая аренду, решить вопрос с ИП и встать на учет на биржу труда.

-Очень многие оказались не просто в тяжёлой, но в безвыходной финансовой ситуации. При этом людям постоянно звонят из банков и предлагают взять кредит. Стоит ли сейчас это делать?

-Однозначно ответить на этот вопрос можно лишь после того, как вы трезво оцените свои финансовые возможности. Кредит — это обязательство перед банком, деньги не даются безвозмездно: за пользование ими придется заплатить процентную ставку, и банк в убытке точно не останется. Если выгода от взятого кредита перевешивает неудобства, если большого ущерба для личной платежеспособности нет, почему не взять? Проще говоря, если понимаете, что точно расплатитесь, идите на это. В противном случае - воздержитесь.

-Как вы оцениваете меры властей по поддержке заемщиков, у которых из-за коронавируса сократились доходы? Например, ЦБ рекомендует банкам и МФО существенно смягчить условия по ссудам, выданным клиентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. А если кредиторы не послушаются, ведь это всего лишь рекомендация, и у них свои интересы? Кроме того, речь идет только о заболевших. А как же все остальные, кто оказался в трудной ситуации?

-Действительно, кредитные структуры получили рекомендации, а не указания, обязательные для исполнения. Поэтому вольны интерпретировать их по-своему. Остальным сказано сидеть дома, получать зарплату от работодателя (непонятно, правда, где тот возьмет деньги) и приспосабливаться к новым условиям жизни. В целом власти явно запоздали со стабилизационными мерами. По самым оптимистическим прикидкам, пакет поддержки для малого и среднего бизнеса покрывает лишь треть от всего объема запросов со стороны предпринимательского сообщества. А ведь речь идет не только о бизнесе. Но и о тех наемных работниках, что в этом бизнесе заняты. Что касается граждан, чья платежеспособность резко упала, то они не понимают, как им расплатиться с банками по ранее взятым совсем в других финансовых условиях кредитам. Предлагаемые механизмы реструктуризации и кредитных каникул выглядят сырыми, неудобными, затянутыми во времени

Источник: Московский Комсомолец