Кудрин призвал готовиться выдавать населению продовольственную помощь

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Безработица затронет 8 млн человек.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, отвечая на вопрос Наили Аскер-заде в фильме "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1" о последствиях пандемии коронавируса и экономического кризиса, заявил, что безработица в стране может подскочить вдвое.

Если по итогам марта по данным Росстата составила 4,7%, то, как считает Кудрин, в будущем она может скакнуть до 7-8% или даже до 10%.

"Это от 6 до 9 миллионов человек", - отметил Кудрин.

Он также оценил падение экономики на 6-8% в России в текущем году.

Кудрин призвал при этом бросить большие силы, что смягчить последствия этих ударов для населения.

"Возможно, ввести дополнительные продовольственные какие-то выплаты, или продовольственные такие пакеты", - сказал он.

Источник: Московский Комсомолец