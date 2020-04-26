Предложи новость

/Общество/

В редакцию пришло письмо от нашего читателя. Публикуем его без купюр.

"К нам обратилась бабушка Галина Алексеевна, ей 79 лет, она проживает на улице Седина в городе Краснодаре.

Мы не стали медлить и выехали в супермаркет, закупаться продуктами на деньги, что собрали из собственных средств, у знакомого купили масок (так как ни в одной аптеки их нет) и направились по адресу. Бабушка встретила нас на пороге, жалобы на очень маленькую пенсию и отсутствие социальной поддержки, без маски не может дойти до магазина, а масок просто негде купить. Проживает она одна, помочь некому. Подарили ей наши покупки, упаковку масок. Подготовим обращение в социальные структуры и правоохранительные органы. Наблюдая такую картину, прежде всего хочется негативно высказаться по работе администрации, смешно наблюдать как мэр Краснодара Первышов объезжает продуктовые склады и говорит, что все хорошо. Очень много публикаций как простые люди помогают друг другу, взаимодействием и объединяются для помощи нуждающимся. Возникает вопрос, а зачем нам такая власть, если мы можем сами помочь себе в решении проблем. Предлагаем совместно с мэром Краснодара Первышовым Е.А. объехать аптеки и зайти, например, к жителям этой улицы и до конца выяснить их проблемы, не дожидаясь выборов, ждём ответа от мэра. Готовы оказать помощь социально незащищенным гражданам и помочь им в это сложное время, все контакты есть в интернете или по номеру мобильного телефона 89180880023 (24/7). Все говорят, а мы делаем. «Помощь и защита каждому».