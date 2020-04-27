В учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю организована работа кружков для осужденных

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Кружковая работа, являющаяся составной частью исправительно-воспитательного процесса, организована во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы Краснодарского края.

В колониях и следственных изоляторах региона функционирует 116 различных кружков – литературные, театральные, музыкальные, спортивные, декоративно-прикладного творчества и другие. Осужденные изучают классическую литературу и сочиняют стихи, обучаются театральному искусству, посещают музыкальные студии, играют в шахматы, пишут картины и иконы, занимаются резьбой по дереву и плетением из бисера.

В ИК-3 особой популярностью среди осужденных пользуются кружки театральной постановки и декоративно-прикладного творчества. Участницы театрального кружка «Маска» ставят и показывают классические и современные пьесы, а также устраивают кукольные театральные постановки для малышей из дома ребенка при колонии. В изготовлении костюмов, декораций и кукольных актеров им помогают осужденные из кружка «Рукоделие».

В ИК-6 осужденные из кружка «Телестудия» сами снимают и монтируют новостные передачи о жизни исправительного учреждения. В ИК №14 осужденные, в рамках работы кружка художественного творчества, занимаются написанием картин различных стилей и жанров, среди которых особое место занимает создание художественных произведений на религиозную тематику.

Участие осужденных в кружках проходит во внерабочее время под руководством сотрудников отделов по воспитательной работе исправительных учреждений. Также осужденных регулярно привлекают к участию в различных конкурсах – поэтических, авторской песни, живописи и прикладного творчества.

Следует отметить, что кружковая работа способствует повышению культурного и образовательного уровня осужденных, а также дает возможность приобрести полезные навыки, необходимые для успешной ресоциализации и адаптации в обществе после освобождения.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю