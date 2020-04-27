Как бороться с лесными пожарами в России

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В России стало опасной привычкой, когда миллионы гектар лесов каждый год сгорают, и люди в крупных и малых городах страдают от задымления, рассказал в интервью радио Sputnik директор Лесного попечительского совета Николай Шматков.

Сейчас весна еще толком не началась, а по стране уже сгорело, по данным космического мониторинга, больше 4 миллионов гектар лесов, отметил эксперт.

Самый горящие регион сегодня – Забайкалье: по состоянию на 27 апреля, в крае горит 17 тысяч гектаров леса. Тревожная ситуация в Красноярском крае. Там введен режим ЧС. В Туве огонь тушат военной авиацией. Сильные пожары провоцирует аномально жаркая для конца апреля погода, почти +30 градусов. В некоторых случаях огонь подбирается к деревням и поселкам.

"Причина практически всех пожаров, особенно весной, – это человек и это огонь, который приходит в лес с сельскохозяйственных земель, в основном заросших травой или кустарником. Важно, чтобы люди, которые проезжают мимо на машинах или наблюдают, как сосед на даче поджигает бурьян, воспринимали это серьезно. Огонь за пределами оборудованных участков должен быть вне закона, потому что ситуация выходит из-под контроля", – сказал эксперт.

Существуют разные методы создания лесных насаждений, устойчивых к лесным пожарам, но в российском лесном хозяйстве они не внедряются.

"Пока даже не используются эффективно даже дороги для тушения пожаров. Это связано с инерцией мышления – у нас научились выращивать определенный посадочный материал и продолжают засаживать все сосной, елью, при этом не проводят уход", – считает Николай Шматков.

Для более прогрессивного отношения к лесам в России нужно сделать две системные вещи.

"Один из способов – разрешить выращивать частные леса на заброшенных землях, которые зарастают бурьяном и кустарником. Тогда проблема весенних пожаров сократится. Вторая вещь – работники лесной охраны должны получать больше средств, люди должны осознанно приходить туда на хорошую зарплату", – считает Николай Шматков.

2020 год может войти в пятерку самых жарких лет, сообщил СМИ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Поэтому не исключено, что ситуация с пожарами останется наряженной еще длительное время. И не только в России, но и на территории всей Европы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/