Вопросы-ответы по выплате 5 тысяч рублей на детей до трех лет

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Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Распространяется ли мера на детей, которым уже исполнилось 3 года?

Согласно указу президента от 7 апреля 2020 года, выплата положена только на детей, не достигших трех лет, в том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года.

Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два – 10 тысяч рублей в месяц и так далее.

Может ли семья претендовать на выплату, если материнский капитал уже потрачен?

Да. Право на ежемесячную выплату напрямую связано с правом на материнский капитал, даже если средства по нему уже израсходованы. Второе важное условие - чтобы в семье был ребенок, которому до 1 июля 2020 еще не исполнится трех лет.

Уточнить, кто имеет право на материнский капитал, можно на сайте Пенсионного фонда.

Если ребенок родился в конце июня, можно ли получить выплату за июнь?

Да, можно. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья автоматически получит право на ежемесячную выплату. Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, то семья получит право на материнский капитал, но не на дополнительную выплату - нет.

Если ребенку исполнится три года в мае, выплата поступит за два месяца или только за апрель?

Средства поступят за оба месяца. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.

Можно ли получить дополнительную выплату без сертификата, если право на него есть, но он ещё не оформлен?

Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на возможность получения им ежемесячной выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, но право на него есть, то органы Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат одновременно с рассмотрением и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты.

Из каких средств идет выплата? Из средств материнского капитала?

Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи и не уменьшает размер материнского капитала.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Как подать заявление на выплату?

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Можно ли подать заявление лично в ПФР?

Да, заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда.

Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). Заявление также может подать законный представитель.

До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?

Общий период, в течение которого можно обратиться за выплатой, составляет почти полгода. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Как долго будет выплачиваться ежемесячная выплата?

Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период.

В семье двое детей в возрасте до трех лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?

Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло автоматически, необходимо убедиться, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать “Профиль пользователя” и поставить галочку в поле “Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг”.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. При этом узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;

поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;

заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью (из её личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг);

право на материнский капитал должно возникнуть до 1 июля 2020 г. Семья, где ребенок родится в конце июня, получит право на материнский капитал и на дополнительную выплату. При этом подать заявление на выплату семья сможет и позже, вплоть до 1 октября 2020 года;

в заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:

при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;

в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;

при предоставлении недостоверных сведений.

В случае одобрения заявления каким образом можно получить средства?

Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.