Спасатель призвал россиян к самоизоляции ради сохранности лесов

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Самоизоляция помогает сохранить здоровье. И не только. Самоизоляция сохраняет российские леса. О такой неожиданной связи рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин.

Конец апреля-начало мая для россиян традиционное время весенних шашлыков и частых выездов на дачу. В этом году эти планы скорректировала пандемия коронавируса. Вынужденная самоизоляция отодвинула начало весенних развлечений, а также снизила пожароопасность, считает заслуженный спасатель Сергей Щетинин.

"У нас есть довольно большая проблема — это лесные пожары. Сейчас, когда довольно нестабильный климат, мы видим, что в разных регионах разная температура и уже стали появляться пожары в лесах. Наверное, подавляющая часть из них — это дело рук человека, поскольку те, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью у себя на даче, начинают сжигать траву и мусор", - рассказал заслуженный спасатель.

Сокращение количества дачников снизило риски пожаров, но не исключило их совсем.

"Также есть те, кто занимается деятельностью в лесах. Где-то там непотушенный окурок, где-то костер, где-то шашлык, потом происходит порыв ветра, и это - становится большой проблемой. Ветер раздувает низовой пожар, потом переходит в верховой, что приводит к трагедиям, сгоревшим домам и людям. Пока стоит воздержаться от этих походов в лес, поскольку многие леса закрывают в связи с пожароопасным периодом", - пояснил заслуженный спасатель Щетинин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/