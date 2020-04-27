В новом КоАП появится наказание за лай собаки ночью

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В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях оставят действующие размеры штрафов и введут ответственность за нарушение тишины ночью. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Согласно проекту, в КоАП появится административная ответственность за нарушение покоя граждан с 23:00 до 7:00, в частности, за лай и вой собаки или неисправную автомобильную сигнализацию.

Проект предусматривает введение предупреждения вместо штрафа за негрубое правонарушение, если оно было совершено впервые. Размер действующих штрафов решили не увеличивать.

"Нужно повышать ответственность граждан, содержащих животных, и владельцев автомобилей, но не в ущерб благосостоянию семьи," - прокомментировал законопроект депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Также в новой редакции КоАП предложили установить общий срок давности привлечения к административной ответственности. Максимальный срок давности — год, он будет установлен для большинства нарушений.

Проект новой редакции КоАП был опубликован 30 января. Изначально в нем предлагалось повысить штрафы за превышение скорости и увеличить срок давности по многим правонарушениям. Первый проект кодекса раскритиковали депутаты Госдумы, а также премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал предлагаемые штрафы за нарушения автомобилистов непосильными.

Источник: https://tvrain.ru/news/v_novom_koap_pojavitsja_nakazanie_za_laj_sobaki_nochju-507690/