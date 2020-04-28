Названа сумма, которую россияне могут получить в случае объявления ЧС

/Общество/

Каждый может рассчитывать на 10 тысяч рублей минимум.

В случае объявления в России чрезвычайной ситуации каждый житель страны имеет право получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об это сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Чиков напомнил, что с 1 января 2020 года действует постановление, подписанное тогда еще премьер-министром Дмитрием Медведевым, в котором предусмотрены трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера. Среди целей трансфертов указано оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека.

Также предусмотрены выплаты единовременного пособия членам семей, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении граждан, погибших в результате ЧС, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи.

Кроме того, власти обязуются выплатить компенсации гражданам, понесшим при ЧС ущерб здоровью. В зависимости от степени тяжести вреда суммы составляют из расчета на человека 200 тысяч рублей (легкий вред) и 400 тысяч рублей (средний и тяжкий вред).

Источник: Московский Комсомолец