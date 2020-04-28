Светлана Бессараб и Елена Драпеко призвали помогать врачам

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Дмитрий Медведев призвал членов партии "Единой России" направить месячную зарплату на помощь медработникам.

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уже перевела зарплату на поддержку врачей. В интервью радио Sputnik она призвала каждого помогать окружающим в силу своих возможностей.

"Многие депутаты своему усмотрению оказывают благотворительную помощь. Помогают врачам и волонтерам, потому что их работу тоже нужно организовать, обеспечивать их соответствующими средствами защиты. Помогают ветеранам, людям старше 65 лет. Каждый из нас в силу своих возможностей должен сегодня помогать окружающим. Только вместе мы сможем преодолеть всю эту заразу", – считает Светлана Бессараб.

На постоянной основе перечислять всю зарплату достаточно сложно, не для всех это доступно, но постоянно быть вовлеченным в благотворительность и поддержку – это правильно, отметила депутат.

"Думаю, что не стоит призывать это делать в соответствии с какими-то распоряжениями, постановлениями руководства. Каждый должен делать это по велению души", – добавила Светлана Бессараб.

Депутат Государственной думы России, первый заместитель председателя Комитета по культуре Елена Драпеко рассказала в интервью радио Sputnik, что также перевела всю зарплату за апрель в фонд Доктора Лизы. Также поступили ее коллеги по фракции "Справедливая Россия".

"Я поддерживаю предложение Дмитрия Анатольевича Медведева по поводу того, чтобы мы перечислили зарплату в фонд врачам. Я уже перечислила свою апрельскую зарплату полностью, даже немного больше, в фонд Доктора Лизы. Также сделали мои коллеги по фракции "Справедливая Россия". Я обращаюсь ко всем депутатам, думаю, это – разумное решение", – сказала Елена Драпеко.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Общее число заразившихся составляет 93 558 человек.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/