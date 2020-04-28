Минтруд намерен упростить инвалидам процедуру получения выплат

/Общество/

Подготовлен проект об автоматическом начислении денег.

Упросить правила начисления выплат для инвалидов и узников концлагерей намерен Минтруд. Пациентам не придется писать никаких заявлений. Все расчеты будут осуществляться автоматически. Проект приказа с поправками уже готов в ведомстве.

Новшества коснутся механизма начисления ежемесячных выплат льготникам. Минтруд поясняет, что сейчас для получения денег ветеран или инвалид вынужден ходить по инстанциям и писать заявления. Выплаты Пенсионный фонд начинает начислять только после того, как получит все необходимые бумаги от гражданина. Но, как заметили в ведомстве, далеко не всегда хождение по кабинетам и сбор документов обязателен. Например, когда человек из категории «ребенок-инвалид» по достижению 18 лет становится просто инвалидом, все сведения о нем уже есть в федеральном реестре. Заставлять таких пациентов собирать бумаги и писать заявления бессмысленно и обременительно, решили в ведомстве. Также упрощенная схема коснется людей, живущих в зонах радиоактивного заражения, ветеранов боевых действий и граждан из подразделений особого риска.

Источник: Московский Комсомолец