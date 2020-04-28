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Южноамериканская томатная моль – признана во всем мире одним из опаснейших карантинных насекомых.

Родиной томатной моли является Тихоокеанское побережье Латинской Америки, откуда она распространилась на 4 континента мира – Европу, Южную Америку, Африку и Азию.

Она ограниченно распространена на территории Республики Крым в 1 муниципальном образовании и Краснодарского края в 5 муниципальных образованиях.

Томатная моль обладает высоким потенциалом опасности, повреждает и уничтожает томатную продукцию, как в открытом, так и в закрытом грунте и наносит значительный экономический ущерб. Томатная моль особенно вредоносна в закрытом грунте, где может повреждать до 100 % урожая.

Основной повреждаемой культурой томатной моли являются томаты, но этот вредитель может также повреждать картофель, баклажаны, перец и сорные растения семейства паслёновых.

Наиболее эффективными для выявления южноамериканской томатной моли являются визуальное обнаружение поврежденных растений и гусениц на них, а также выявление самцов с помощью феромонных ловушек.

Бабочки вылетают ранней весной, активны после захода солнца и на рассвете. После вылета на третий день приступают к яйцекладке. Яйца откладывают преимущественно на нижнюю сторону листьев или стебли, чашелистики и зеленые плоды. Личинки первого и второго возрастов мигрируют, затем внедряются внутрь листа или плода, там и остаются, где окукливаются. В итоге растение увядает, высыхает, резко снижаются завязи и начинают гнить плоды.

Борьбу с томатной молью затрудняет стремительно вырабатываемая у насекомого резистентность (устойчивость, невосприимчивость) к химическим препаратам. Борьбу с вредителем усложняет то, что насекомое ведет скрытный образ жизни, находясь или в земле (где чаще всего происходит процесс окукливания), или обитая внутри стеблей, листьев или плодов, что также серьезно снижает эффективность обработки зараженной плантации пестицидами.

Применение инсектицидов против томатной моли регламентируется «Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации» 2020 года.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора