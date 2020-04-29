Регистрация для получения пособия по безработице доступна через Единый портал госуслуг

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Минкомсвязь России запустила на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) сервис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости.

Воспользоваться сервисом можно, если пользователь портала:

• был уволен,

• прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность,

• прекратил регистрацию в качестве самозанятого,

• впервые ищет работу,

а также имеет подтверждённую учётную запись на ЕПГУ.

Для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12 130 рублей. Кроме того дополнительно одному из родителей выплачивается 3 000 рублей на каждого ребенка младше 18 лет. Также субъекты могут установить региональные доплаты.

Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев до признания безработным, или был уволен более года назад, размер пособия составляет 1500 рублей в месяц, увеличенный на районный коэффициент.

Также ежемесячное пособие в 1500 рублей, увеличенное на районный коэффициент, положено предпринимателям, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, тем, кто ищет работу впервые, уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия.

Источник: пресс-служба Минкомсвязи России