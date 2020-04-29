Банки пригрозили увольнениями из-за лишения процентов от коммунальных платежей

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Финансисты противятся решению депутатов об их обнулении.

Должны ли банки взимать комиссию за платежи ЖКХ - этот вопрос спровоцировал жесткий заочный спор между Ассоциацией банков России (АБР) и парламентариями. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, принятый в первом чтении еще 14 апреля и закрепляющий отмену комиссии. Банкиры против того, чтобы документ был утвержден в текущей редакции: по их оценкам, может вырасти стоимость других банковских услуг, будут уволены тысячи сотрудников, занимающиеся приемом платежей за комуслуги в кредитных организациях. По словам опрошенных «МК» экспертов, вся эта история, сильно напоминающая перетягивание каната, чревата проблемами для рядовых потребителей.

Около 70% граждан не платят комиссию вообще – благодаря прямому договору между банком и поставщиком услуг. Еще 20% платят ее до 1% включительно, поскольку используют мобильное приложение, интернет-банк и другие дистанционные каналы. Оставшиеся 10% вносят комиссию в размере свыше 1%. Эти данные фигурируют в письме АБР на имя главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Как предупреждают в ассоциации, если законопроект будет принят в нынешнем своем виде, «все потребители лишатся привычных способов оплаты и удобных сервисов в результате значительного сжатия инфраструктуры по приему платежей».

Проще говоря, нам грозит возврат в «каменный век», к дремучим реалиям доцифровой эпохи, когда народ оплачивал услуги ЖКХ исключительно наличными через сберкассу или почтовое отделение. При этом, отмечает АБР, в труднодоступных и малонаселенных пунктах могут взиматься сверхвысокие (до 50%) комиссии, поскольку обеспечивать бесперебойность работы таких отделений – задача крайне затратная.

Так как запрет сулит банкам определенные финансовые потери, они непременно найдут способ не остаться в накладе, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, за отмену комиссий придется расплачиваться из своего кармана не только тем, кто ежемесячно вносит платежи за услуги ЖКХ, но вообще всем клиентам кредитных организаций. В этом и состоит главный риск для потребителей. Что касается смысла инициативы, то власти преследуют две основные цели, отмечает эксперт. Первая, открыто декларируемая, - снижение финансовой нагрузки на людей, чьи реальные доходы пострадали из-за кризиса. Вторая, подспудная, – необходимость удержать людей дома на время самоизоляции. Тем, кто будет оплачивать коммунальные платежи через банк, не придется выстаивать длительные очереди в помещении с риском заразиться.

Уже более десяти лет назад в России сформировался высококлассный рынок платежей, напоминает топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Оплатить ту или иную услугу, включая тарифы мобильной связи или ЖКХ, можно не выходя из дома. Однако если публичные операторы сотовой связи уже давно договорились с банками и платежными системами об отсутствии любой комиссии, то неповоротливые и порой весьма циничные компании в сфере ЖКХ даже и не инициировали вопрос обнуления. Увы, но многие люди не подозревают о существовании комиссий, на которых может наживаться не только банк, но и получатель платежа.

«Понятно, что любая услуга в условиях рынка стоит денег, особенно «ручные» транзакции при помощи операциониста в розничном офисе банка, - рассуждает Лобода. – Но сфера ЖКХ имеет свою, весьма мутную специфику, и если копнуть глубоко, возникнут вопросы. Например, на каком основании взимается комиссия при переводе средств в организацию ЖКХ, имеющую расчетный счет в том же банке, через который идет платеж? Спросите у любого вашего знакомого или соседа – действительно ли у него нулевая комиссия при списании со счета за комуслуги. Очевидно, что таких вряд ли наберется 70% из респондентов даже в очень крупных городах страны».

Источник: Московский Комсомолец