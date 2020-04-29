Названы популярные карантинные уловки мошенников

Россияне перевели аферистам-манипуляторам 5,7 млрд рублей.

Роспотребнадзор и Минфин перечислили самые популярные схемы обмана во время пандемии. Одна из уловок – продажа товаров и услуг, которых на самом деле нет. Злоумышленники, например, предлагают очиститель воздуха якобы удаляющий инфекцию, супер-действенные маски и лекарства от коронавируса. Новые схемы развода появляются каждый день, однако все они строятся на общих алгоритмах. Основные психологические приемы мошенников назвали в Центробанке и дали рецепт противодействия: «Слушать интуицию и повышать финансовую грамотность».

По данным Роспотребнадзора мошенники начали активно пользоваться режимом ограничений на передвижения. Жертвам навязывают сервисы, которые якобы помогут проверить, как далеко от дома можно отходить. При этом просят ввести данные банковской карты. В арсенале мошенников сейчас и рассылка СМС-сообщений о мнимых штрафах за нарушение карантина: оплата такого «штрафа» уходит в никуда. Появляются и сообщения о благотворительных акциях в поддержку пострадавших от коронавируса, однако пожертвованные деньги получают преступники.

Новые способы, подача, заходы мошенников появляются каждый день, но в их основе лежат базовые алгоритмы социальной инженерии, рассказала консультант Департамента информационной безопасности Банка России Мария Румянцева.

По подсчетам ЦБ в прошлом году мошенники украли у россиян 5,7 млрд рублей. Большая часть средств – 3 млрд рублей - похищено при оплате товаров и услуг: жертвы 371 тысячу раз перевели свои деньги за несуществующие покупки. Еще 2,2 млрд рублей украдено через системы дистанционного обслуживания банков. На заверения от мнимых сотрудников безопасности банков россияне повелись 161 тысячу раз. Еще 525 млн рублей было похищено с банковских карт в банкоматах и платежных терминалов.

Пандемия вдохновила злоумышленников на новые придумки: в период массовой самоизоляции ЦБ зафиксировал всплеск активности аферистов. «Мошенники одними из первых реагируют на появление новых технологий и изобретают способы применения в своих целях. Их цель – получить платежные данные жертвы или вынудить самостоятельно совершить перевод», - рассказала Мария Румянцева во время вебинара о защите от финансовых мошенников.

Задача злоумышленников – с помощью психологических манипуляций отключить критическое мышление жертвы и «включить режим послушания, используя определенные триггеры, как у собаки Павлова», говорит консультант ЦБ. Для этого аферисты используют несколько типов так называемых ловушек социального взаимодействия. Одна из ловушек – дать жертве что-то, чтобы потом попросить об обратной услуге, внушить чувство должника. Этим чем-то может быть потраченное время. Очевидный пример – раздача бесплатных пробников. Неочевидный пример – комплименты, лесть или длинные красноречивые рассказы о чем-то с просьбой в конце. Жертве неудобно за потраченное на нее время, и она выполняет просьбу. «Мошенники используют лучшие ваши качества – вежливость, отзывчивость - против вас», - заметила Румянцева. Люди ценят и свое потраченное время, что тоже только на руку мошенникам. Если человека убедили заполнить анкету, сделать какую-то работу, то он зачастую пойдет за мошенником до конца.

Еще один прием социальной инженерии – создание цепочки ассоциаций, которая отключает критическое мышление. Схема хорошо действует на тех, кто подвержен стадному чувству. Человеку дают понять: «Это дорого, значит, качественно, поэтому нужно» или создают иллюзию дефицита. Такой прием сейчас используют мошенники, предлагающие за деньги забронировать очередь на вакцинацию от коронавируса. Мол, как только изобретут вакцину, вы будете первым, кто ее получит.

Аферисты воздействуют на несколько эмоций: страх, жадность, одиночество, любопытство. «Цель злоумышленников – создать стрессовую или стереотипную ситуацию и отключить аналитическое мышление. Если незнакомый абонент вызывает в вас бурю эмоций, а затем начинает давить, вторгается в личное пространство – это верный признак того, что пора прекращать разговор», - советует консультант Банка России.