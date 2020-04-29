Назван способ поддержать российских производителей одежды

/Общество/

Государство не вправе диктовать предпринимателям, что и в каком объеме продавать. Однако российских производителей поддержать субсидиями и смягчением налоговой политики, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт потребительского рынка, юрист, сопредседатель "Деловой России" по Московской области Роман Харланов.

Торговые сети должны выставлять на продажу не менее 40% одежды, обуви и белья российского производства. С соответствующей предложением к министру промышленности и торговли Денису Мантурову обратился глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

"Государство не вправе диктовать предпринимателям, что и в каком объеме продавать. Рынок регулируется покупателем и продавцом, поэтому любое влияние правительства на рынок подпадает под антимонопольный закон. Российские производители могут делать одежду или автомобили достаточно хорошего качества, но есть право выбора, и оно защищается Гражданским кодексом и антимонопольным законом", – сказал Роман Харланов.

Для поддержки российских производителей нужно использовать другие, рыночные рычаги, считает эксперт потребительского рынка.

"Один из вариантов – субсидирование какой-то деятельности, льготное налогообложение определенных видов деятельности. Государство может влиять на объем продукции только за счет того что снижается цена. Если государство, так или иначе, компенсирует производителям российской одежды себестоимость, они смогут предлагать продукцию по более интересным ценам", – считает Роман Харланов.

Эксперт отметил, что сейчас российские товары часто не могут конкурировать с импортными из-за большого количеств налогов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/