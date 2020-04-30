Россияне "застряли" на Сейшелах, Маврикии и в Танзании

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Российские туристы не могут улететь с Сейшельских островов, с острова Маврикий и из Танзании уже почти два месяца. Все рейсы отменены, деньги людям за отмененные рейсы в большинстве случаев не вернули. Люди боятся, что о них забыли. Елена Каструбина находится на Сейшельских островах. В интервью радио Sputnik девушка рассказала всю историю.

"Сначала вывозной борт обещали организовать 1 апреля, но ввели ограничения на количество въезжающих в страну, и рейс отменили. Мы ждали месяц, и вот нам Росавиация предварительно одобрила рейс Маврикий-Танзания-Сейшелы-Москва. Но когда дело дошло до рейса, МИД не смог согласовать со странами принятие рейса, и рейс был снова отменен. Теперь МИД даже ориентировочно не дает никаких сроков", – рассказала Елена Каструбина.

Россияне снимают жилье в частном секторе. Большая часть отелей закрыта. Местные арендодатели отнеслось с пониманием к ситуации, и снизили цену на жилье. Обещанная материальная помощь от государства приходит не всем, рассказала Елена Каструбина.

"Те, кто все же смог получить материальную помощь, получили ее с задержкой и не в полном объеме. Каждый день людям приходиться проходить "9 кругов ада" на портале Госуслуг, чтобы вновь заполнить все формы и ждать ответ, придет выплата или нет. Вдобавок из-за длительного отсутствия на работе многие семьи лишились заработка, у многих возник риск потерять работу, а кто-то ее уже потерял. У всех семьи, дети, которых надо кормить и содержать. Нет возможности помочь своим родными и близким, которые постоянно переживают и не находят себе места, так как мы вдали от дома, в непростых условиях и неизвестно, когда вернемся", – сказала Елена Каструбина.

Также все застрявшие россияне обратились к властям своих регионов.

"Должной помощи и поддержки мы не получили. Одни регионы на письма с просьбой посодействовать с вывозом своих жителей домой перенаправили в представительства МИД в своем регионе, кто-то ответил, что этим вопросом занимается отдельный орган в РФ, и они ни чем не могут помочь, кто-то и вовсе отказался отвечать на поступившие обращения", – рассказала Елена Каструбина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/