По инициативе прокуратуры г. Армавира должностные лица, виновные в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан привлечены к административной ответственности

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Прокуратура г. Армавира провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования город Армавир, а также другими органами и организациями.

В частности, установлено, что в нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города обращение гражданина Ж. по вопросам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами рассмотрено не в полном объеме, большинство доводов заявителя проигнорированы.

По данному факту прокуратура города в отношении данного должностного лица возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф.

Всего в текущем году к аналогичной ответственности по инициативе прокуратуры города привлечено 4 должностных лица.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/