Почему россияне стали реже оформлять кредиты онлайн

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Даже при условии серьезного развития онлайн-платформ люди не перестанут общаться непосредственно с кредитными работниками. Каждый человек берет кредит под конкретную ситуацию, которую можно обговорить только при личном общении, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Количество онлайн-заявок на получение кредитов в России сократилось. В первые недели режима самоизоляции был заметный рост, теперь россияне начали возвращаться в офисы банков для получения кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сначала доля онлайн-заявок выросла до 59,7%, а сейчас опустилась до 47,7%.

"Возрастание онлайн-заявок на кредит являлось следствием установления карантина и ограничений перемещения людей. Сегодня мы видим, что потихоньку люди адаптируются к обстоятельствам, но, если понимают, что решение кредитных вопросов предполагает личный контакт с кредитным работником, по мере возможности возвращаются в банки. По мере снятия карантина потоки людей будут только увеличиваться. То, что растет спрос на потребительские кредиты, говорит, прежде всего, о том, что экономическая жизнь не останавливается, продолжается, у людей есть потребности. Кому-то надо решить текущие вопросы, кому-то сделать легкие покупки. Как показывает опыт развитых стран, онлайн-платформы носят упрощенный характер. Любой кредит, который берет человек, касается конкретной ситуации. Обговорить это все можно только при личном общении", – считает Юрий Твердохлеб.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/