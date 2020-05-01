Россиян предупредили о новых схемах «коронавирусных» мошенников

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Преступники играют на страхах граждан перед эпидемией.

Мошенники стали активно использовать тему коронавируса для обмана россиян, предлагая им за деньги различные услуги, которые в действительности можно получить бесплатно. Об этом рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

«Мои коллеги делают вывод, что сейчас основной вид мошенничества происходит под прикрытием вируса», - сказал Власов в интервью RT.

По словам эксперта, преступники приспособились к новой ситуации и используют ее для личного обогащения, играя на страхах людей. Например, они звонят жертвам и сообщают, что им «положена компенсация», или же предлагают некое чудодейственное лекарство. Также к ничего не подозревающим людям могут приходить «волонтеры» и предлагать сходить им за продуктами, разумеется, за определенную плату. Также мошенники предлагают «быстро и без проблем» оформить цифровой пропуск для передвижения по городу.

Эксперт отметил, что с этими людьми нельзя вступить в диалог, потому что они обладают специальными техниками внушения и «точно разведут на что-то».

«Если вам позвонили и предложили сделать за деньги что-то, что вам положено бесплатно, сразу кидайте трубку», - сказал Власов.

Источник: Московский Комсомолец