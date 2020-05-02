Какие изменения в законодательстве ждут россиян в мае 2020 года

/Общество/

Банковская комиссия уменьшится, ограничат въезд в Россию для людей без гражданства, запретят некачественные продукты.

В мае 2020 года жителей России ожидает ряд нововведений в законодательстве. «КомиОнлайн» собрал информацию о важных изменениях в правовом регулировании.

Ограничение комиссии банка

Центральный банк России с 1 мая ограничит размер максимальной банковской комиссии для физлиц в системе быстрых платежей (СБП). Планируется, что бесплатными будут переводы до 100 тысяч рублей, выше этого лимита плата не должна быть выше 0,5 процента от суммы, но при этом не более 1500 рублей. Фактический запрет банкам брать комиссии за быстрые переводы вводится для того, чтобы поддержать россиян в условиях развития пандемии коронавируса. С помощью СБП, к которой присоединились порядка 50 банков, можно переводить деньги между счетами разных кредитных организаций по номеру телефона, без участия дебетовых карт.

Ограничение на въезд

Для лиц без гражданства ограничен въезд на территорию России. Исключение сделают сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений, водителям международных направлений, экипажам морских, воздушных и речных судов.

Облегчение паллиативной помощи

Жители России с неизлечимыми заболеваниями теперь смогут получить лекарства на 7-й день после обращения, а не на 15-й и не на 30-й, как это было раньше.

Закон о безопасности продуктов

С 1 мая вступает в силу закон о качестве и безопасности пищевых продуктов, запрещающий обращение продуктов и изделий, которые являются некачественными или содержат вещества, оказывающие вредное воздействие на человека.

Суды возобновят работу

В мае суды возобновят свою работу. Дата начала работы судов в обычном режиме будет зависеть от эпидемиологической обстановки и решения об окончании карантина. Напомним, сейчас суды рассматривают только неотложные дела.