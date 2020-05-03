Изменена методика расчёта субвенций регионам на жильё для инвалидов, ветеранов и семей с детьми-инвалидами

/Общество/

Постановление от 30 апреля 2020 года №633.

При распределении субвенций регионам для улучшения жилищных условий инвалидов, ветеранов и семей с детьми-инвалидами будет применяться новая методика. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

По новым правилам в расчёт будет браться утверждаемая Минстроем России для каждого региона рыночная стоимость 1 кв. м жилья на III квартал года, предшествующего тому, на который выделяется финансирование, а также индекс-дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития России по виду экономической деятельности «Строительство».

Ранее средства распределялись на основании средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья без учёта инфляции. Это не позволяло определить фактическую потребность регионов в субвенциях и усложняло решение жилищного вопроса инвалидов, ветеранов и семей с детьми-инвалидами.

Источник: При распределении субвенций регионам для улучшения жилищных условий инвалидов, ветеранов и семей с детьми-инвалидами будет применяться новая методика. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. По новым правилам в расчёт будет браться утверждаемая Минстроем России для каждого региона рыночная стоимость 1 кв. м жилья на III квартал года, предшествующего тому, на который выделяется финансирование, а также индекс-дефлятор, устанавливаемый Минэкономразвития России по виду экономической деятельности «Строительство». Ранее средства распределялись на основании средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья без учёта инфляции. Это не позволяло определить фактическую потребность регионов в субвенциях и усложняло решение жилищного вопроса инвалидов, ветеранов и семей с детьми-инвалидами.