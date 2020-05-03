ФСБ России проводятся контрольно-профилактические мероприятия в отношении судов

/Общество/

Сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Черного моря и на причалах проводятся контрольно-профилактические мероприятия в отношении судов

в том числе маломерных, и бригад (звеньев) прибрежного лова по пресечению незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов в период запрета на добычу их ценного вида камбалы-калкан.

В рамках данных мероприятий в Лазаревском районе Сочи на причале № 201 установлен капитан маломерного судна, который имел на борту не учтённые в промысловом журнале водные биологические ресурсы: 202 кг камбалы- калкан, 23 кг скатов.

Указанными действиями данное должностное лицо нарушило п. 13.3 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1 У правонарушителя установленным порядком изъяты: 30 единиц ставных сетей общей длиной 3000 метров. На водные биологические ресурсы наложен арест.

В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («нарушение правил, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».).

Санкция за данное правонарушение для должностных лиц предусматривает наложение административного штрафа от одного до полуторакратного размера стоимости водных биологических ресурсов, с конфискацией судна и орудий лова или без таковой.

Источник: http://ps.fsb.ru